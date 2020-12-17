Разумков заявил о готовности вакцинироваться в прямом эфире

Юрий Сергиенко Политика 23:31, 17.12.2020 Обновлено: 00:45, 18.12.2020

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил готовность в случае необходимости в прямом эфире вакцину от коронавируса, когда она появится в Украине.

Об этом он заявил в программе "Право на владу" на телеканале "1+1" 17 декабря. Глава ВР пояснил, что он согласен на такую меру, если это поможет убедить граждан в необходимости вакцинироваться (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Для меня вакцинироваться в прямом эфире не проблема, если это добавит людям желание вакцинироваться", – сказал он.

При этом Разумков отметил, что прививку лучше сделать медсестре, работающей с больными коронавирусом.

Также глава ВР добавил, что намерен вакцинироваться за свои деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон выразили готовность сделать прививку от коронавируса публично.

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