Разумков заявил о готовности вакцинироваться в прямом эфире

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков выразил готовность в случае необходимости в прямом эфире вакцину от коронавируса, когда она появится в Украине.

Об этом он заявил в программе "Право на владу" на телеканале "1+1" 17 декабря. Глава ВР пояснил, что он согласен на такую меру, если это поможет убедить граждан в необходимости вакцинироваться (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Для меня вакцинироваться в прямом эфире не проблема, если это добавит людям желание вакцинироваться", – сказал он.

При этом Разумков отметил, что прививку лучше сделать медсестре, работающей с больными коронавирусом.

Также глава ВР добавил, что намерен вакцинироваться за свои деньги.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшие президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон выразили готовность сделать прививку от коронавируса публично.