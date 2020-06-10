Главная Новости
10 июня • обновлено в 23:17
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Разумков заявил, что защитить старую систему для голосования в Раде от кнопкодавства невозможно

1.1т
Читать материал на украинском

Система для голосования в Верховной Раде Украины, которая помогла бы предотвратить кнопкодавство, будет стоить от 150 до 300 млн грн.

Об этом рассказал глава ВРУ Дмитрий Разумков в интервью телеканалу "Наш", которое транслировали 10 Июня, написал "Укринформ". По словам политика, почти на каждом аппаратном совещании, которое происходит еженедельно, обсуждают, что нужно и что можно сделать, чтобы ввести сенсорную кнопку.

"К сегодняшней действующей системе "Рада-3" добавить блок, который бы отвечал в том смысле, в котором мы все с вами привыкли к сенсору, то есть к отпечатку пальца, невозможно. Технически это сделать нельзя", – пояснил он.

Разумков заявил, что защитить старую систему для голосования в Раде от кнопкодавства невозможно. Иллюстрация

Разумков заявил, что защитить старую систему для голосования в Раде от кнопкодавства невозможно. Иллюстрация

"Можно поставить другую систему, но если я вам назову, сколько она будет стоить... По разным оценкам – от 150 до 300 млн грн... Это для того, чтобы заменить систему, которая будет соответствовать тем условиям, о которых вы говорите", – подчеркнул Разумков.

Он добавил, что в эту сумму входят: оборудование, программное обеспечение, полный комплекс работ, связанный с осуществлением системы. По словам председателя ВРУ, это также замена мониторов и сенсорной кнопки для голосования.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство цифровой трансформации 6 февраля представило свое мобильное приложение "Дія", которое позволит украинцам пользоваться многими государственными услугами с помощью смартфона. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что таким образом получила старт его идея, озвученная во время предвыборной кампании, о "государстве в смартфоне".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Яра Дорош
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 28 381.

    Вылечились: 12 769. Умерли: 833.

  • В мире заболели более 7,3 млн человек, погибли – больше 415 тысяч.

  • Карантин в Украине продолжат после 22 июня: названа причина.

  • Цены на маски в Украине обвалились в 10 раз: раньше их можно было купить за 50 грн штуку!

  • ВОЗ усомнилась в достоверности данных по смертности от коронавируса в России: "смотрится необычно".

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги