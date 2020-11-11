Разумков заразился коронавирусом

Спикер Верховной Рады Украины, член партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заболел коронавирусом.

Об этом политик сообщил в Facebook. Он рассказал, что получил позитивный результат теста в среду, 11 ноября.

Как написал спикер парламента, риск инфицироваться есть у каждого. "Болезнь настигла и мою семью", – заявил народный избранник. Заболел ли кто-то из его родных, он не уточнил.

Разумков отметил, что чувствует себя нормально. Он продолжит свою работу дистанционно.

"Придерживайтесь карантина и берегите себя и близких!" – обратился он к украинцам.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что COVID-19 заболели президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак. Глава государства продолжает работать в дистанционном режиме.