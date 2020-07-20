Разумков заочно ответил Третьяковой на жалобы о низкой зарплате

Уровень зарплаты народных депутатов соответствует нормальному уровню оплаты в Украине.

Об этом с трибуны парламента заявил спикер ВР Дмитрий Разумков, сообщает OBOZREVATEL.

"Достойный уровень оплаты труда должен быть у всех. Так же и у народных депутатов Украины... Но он должен быть соразмерным с теми уровнями доходов и заработных плат, которые получает общество. Я думаю, что ни для кого из народных депутатов, которые сейчас работают в Верховной Раде, не были неожиданностью те зарплаты, которые мы сегодня получаем. Я думаю, что нет такого человека, который говорил бы, что "мне хватает" или "не хочется больше", – сказал он.

Политик подчеркнул, что нардепам нужно адекватно оценивать свою работу.

"Я думаю, что надо адекватно оценивать свою работу и оценивать работу других. При том уровне заработных плат, которые есть сегодня в государстве, я думаю, что зарплата народных депутатов... она соответствует нормальному уровню оплаты. Многие вопросы берет на сегодня на себя государство, бюджет. У меня таких вопросов не возникает", – добавил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентского комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова Третьякова пожаловалась на слишком низкую зарплату нардепов.