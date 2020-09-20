Разумков выступил против выборов в ОРДЛО в угоду террористам

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил против внесения изменений в постановление о местных выборах, которые позволили бы провести выборы на территории ОРДЛО.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина 24". По словам Разумкова, постановление Верховной Рады о выборах никак не связано с Минскими соглашениями.

"Его можно по-разному трактовать, но выборы согласно Минским соглашениям – это девятый пункт. Я не уверен, что мы сегодня можем говорить, что в полном объеме выполнены восемь предыдущих. Поэтому сейчас говорить, что постановление чему-то, кому-то мешает, мягко говоря, не совсем корректно", – сказал он.

Разумков подчеркнул, что постановление было принято Радой в соответствии с законом Украины, который говорит о том, что ВР объявляет местные выборы не позднее, чем за 90 дней до даты выборов.

Председатель ВР считает, что вносить сегодня любые изменения в это постановление – это поставить под сомнение легитимность проведения выборов на всей территории Украины, потому что это будет противоречить действующему законодательству.

"Организационно это невозможно сегодня сделать, они не могут состояться по украинскому законодательству, там нет доступа всех политических партий и сил, которые зарегистрированы в Украине, там, к сожалению, не работает свобода слова, главное, что там будут не выборы, а назначение тех или иных людей. Этот подход противоречит демократическим нормам, к которым мы с вами привыкли. Это не может происходить под дулами пулеметов", – добавил Разумков.

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