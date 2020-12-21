Разумков высказался о кнопкодавстве при голосовании за Шкарлета
Неперсональное голосование (кропкодавство) в Верховной Раде во время назначения министром образования Сергея Шкарлета могло иметь место.
Об этом в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" заявил спикер парламента Дмитрий Разумков. По его словам, в нем могли участвовать несколько депутатов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"К сожалению, подозрения есть. Возможно, имело место неперсональное голосование, причем даже не одного депутата", – сказал он.
Разумков подчеркнул, что видеозаписи во время голосования в парламенте будут изучаться.
Также он отметил, что в сессионном зале могут поставить дополнительные камеры.
При этом глава парламента признал, что принятый закон об уголовной ответственности за неперсональное голосование.
"Поэтому на последнем пленарном заседании я собирал совещание с руководителями депутатских фракций и групп, они обратились с некоторыми предложениями", – добавил Разумков.
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами утвердила кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.
Нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что за него проголосовали некоторые нардепы от ОПЗЖ, которых физически не было в сессионном зале парламента.
В свою очередь, Разумков пообещал разобраться с вероятным кнопкодавством в Раде.