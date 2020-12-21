Разумков высказался о кнопкодавстве при голосовании за Шкарлета

Неперсональное голосование (кропкодавство) в Верховной Раде во время назначения министром образования Сергея Шкарлета могло иметь место.

Об этом в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24" заявил спикер парламента Дмитрий Разумков. По его словам, в нем могли участвовать несколько депутатов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"К сожалению, подозрения есть. Возможно, имело место неперсональное голосование, причем даже не одного депутата", – сказал он.

Разумков подчеркнул, что видеозаписи во время голосования в парламенте будут изучаться.

Также он отметил, что в сессионном зале могут поставить дополнительные камеры.

При этом глава парламента признал, что принятый закон об уголовной ответственности за неперсональное голосование.

"Поэтому на последнем пленарном заседании я собирал совещание с руководителями депутатских фракций и групп, они обратились с некоторыми предложениями", – добавил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 декабря Верховная Рада 226 голосами утвердила кандидатуру Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки.

Нардеп от фракции "Голос" Инна Совсун заявила, что за него проголосовали некоторые нардепы от ОПЗЖ, которых физически не было в сессионном зале парламента.

В свою очередь, Разумков пообещал разобраться с вероятным кнопкодавством в Раде.