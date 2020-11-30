Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков вылечился от коронавируса.

Как сообщил он в Facebook, тест на COVID-19 показал отрицательный результат.

"Наконец снова привычный рабочий график! Еще раз всем спасибо за искреннюю поддержку!" – написал Разумков.

Он также отметил, что уже находится в Верховной Раде.

Как сообщал OBOZREVATEL, о заражении Разумкова COVID-19 стало известно 11 ноября.

Ранее о отрицательном тесте на коронавирус сообщили президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак.

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