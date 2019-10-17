"Они наказаны": Разумков рассказал, как отделались за кнопкодавство "слуги народа"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, как в парламенте наказали народных депутатов, которые попались на кнопкодавстве.

Подробности он раскрыл в прямом эфире программы "Право на владу" в четверг, 17 октября.

Спикеру напомнили, что в июне он обещал, что "Слуга народа" инициирует законопроект о лишении мандатов депутатов, которые будут голосовать за своих коллег.

Разумков сказал, как в Раде наказали кнопкодавов Скриншот из видео

"Было три случая кнопкодавства. Два из них – в "Слуге народа". Законопроект будет. Пока нет оснований лишать их мандатов. Но наши коллеги сделали неправильно. И они были наказаны. Заплатили штрафы. Добровольно отдали зарплату", – сказал Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября.

Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

Вторым стал мажоритарщик, который был избран в округе №156 от "Слуги народа", Сергей Литвиненко. Он проголосовал за своего коллегу Александра Скичко.

На кнопкодавстве попалась еще одна "слуга народа" Елена Копанчук.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!