"Они наказаны": Разумков рассказал, как отделались за кнопкодавство "слуги народа"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, как в парламенте наказали народных депутатов, которые попались на кнопкодавстве.
Подробности он раскрыл в прямом эфире программы "Право на владу" в четверг, 17 октября.
Спикеру напомнили, что в июне он обещал, что "Слуга народа" инициирует законопроект о лишении мандатов депутатов, которые будут голосовать за своих коллег.
Разумков сказал, как в Раде наказали кнопкодавов
Скриншот из видео
"Было три случая кнопкодавства. Два из них – в "Слуге народа". Законопроект будет. Пока нет оснований лишать их мандатов. Но наши коллеги сделали неправильно. И они были наказаны. Заплатили штрафы. Добровольно отдали зарплату", – сказал Разумков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября.
Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.
Вторым стал мажоритарщик, который был избран в округе №156 от "Слуги народа", Сергей Литвиненко. Он проголосовал за своего коллегу Александра Скичко.
На кнопкодавстве попалась еще одна "слуга народа" Елена Копанчук.
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