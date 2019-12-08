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8 декабря • обновлено в 17:30
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Знакомы всего год: Разумков рассказал о первой встрече с Зеленским

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пришел в команду президента Владимира Зеленского через два дня после их знакомства в октябре 2018 года.

Подробности первой встречи он рассказал в интервью Дмитрию Гордону (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"С Зеленским я познакомился 9 октября 2018 года. Год назад. И 11 я вышел работать в штаб. Четко помню, потому что у меня 8 день рождения, а 9 мы встретились", – поделился он.

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Разумков рассказал о первой встрече с Зеленским

Разумков рассказал о первой встрече с Зеленским

Разумков признался, что его представил президенту действующий глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. "Собиралась группа людей, которые готовились делать выборы и мне повезло попасть в эту команду", – пояснил спикер.

По словам Разумкова, спрогнозировать, что Зеленский станет президентом, было тяжело, однако работа в предвыборном штабе стала "хорошим вызовом".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Разумков заявил, что не видит предпосылок для роспуска парламента 9-ого созыва Зеленским.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Дмитрий Разумков Владимир Зеленский Дмитрий Гордон Иван Баканов
Место
Украина
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
повезло ему, но не Украине
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