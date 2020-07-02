В Верховной Раде произошел казус между спикером Дмитрием Разумковым и нардепом от "Голоса" Ярославом Железняком.

Так, во время рассмотрения поправок к законопроекту о легализации игорного бизнеса, глава Рады не смог с первого раза услышать номер правки.

Далее приводим текст разговора между политиками:

Железняк: Я буду настаивать только на одной своей правке под номером сто шестьдесят девять. Она позволяет убрать игровые автоматы из трех- и четырехзвездочных отелей.

Разумков: Еще раз. Правку в подтверждение – номер?

Железняк: Сейчас мы голосуем мою правку сто шестьдесят девять. Чтобы убрать игровые автоматы с отелей.

Разумков: Сто восемьдесят девять?

Железняк: Сто шестьдесят девять!

Разумков: Сто шестьдесят пятая?

Железняк: Девять! Девять!

Разумков: Сто шестьдесят девятая? Ладно.

Отметим, что курьезный разговор между нардепами очень похож на известное смешное видео, в котором пенсионерка звонила в полицию, чтобы узнать время. Но во время общения старушка не могла расслышать точное время и полицейскому приходилось криком повторять одно и тоже несколько раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от партии "Слуга народа" Маргарита Шол на заседании Верховной Рады слушала песню про "корабельную сосну".