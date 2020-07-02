Разумков спародировал в Раде мэм о звонке бабушки в полицию

Тимур Григоренко Политика 13:50, 2.07.2020

В Верховной Раде произошел казус между спикером Дмитрием Разумковым и нардепом от "Голоса" Ярославом Железняком.

Так, во время рассмотрения поправок к законопроекту о легализации игорного бизнеса, глава Рады не смог с первого раза услышать номер правки.

Далее приводим текст разговора между политиками:

  • Железняк: Я буду настаивать только на одной своей правке под номером сто шестьдесят девять. Она позволяет убрать игровые автоматы из трех- и четырехзвездочных отелей.

  • Разумков: Еще раз. Правку в подтверждение – номер?

  • Железняк: Сейчас мы голосуем мою правку сто шестьдесят девять. Чтобы убрать игровые автоматы с отелей.

  • Разумков: Сто восемьдесят девять?

  • Железняк: Сто шестьдесят девять!

  • Разумков: Сто шестьдесят пятая?

  • Железняк: Девять! Девять!

  • Разумков: Сто шестьдесят девятая? Ладно.

Отметим, что курьезный разговор между нардепами очень похож на известное смешное видео, в котором пенсионерка звонила в полицию, чтобы узнать время. Но во время общения старушка не могла расслышать точное время и полицейскому приходилось криком повторять одно и тоже несколько раз.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от партии "Слуга народа" Маргарита Шол на заседании Верховной Рады слушала песню про "корабельную сосну".

Комментировать
Политика

Смотрите также

Выбрали дураков, теперь мучаемся, – Ляшко о власти

Поддержать Порошенко под Печерский суд пришли около 10 тысяч человек. Фото протеста

Денег на пенсии может не хватить: в Кабмине готовят реформу с двумя выплатами и новым взносом

В США захотели срочно ввести санкции против России

Оккупанты лишились дорогой системы видеонаблюдения на Донбассе: ВСУ показали зрелищный выстрел