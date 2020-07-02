Разумков спародировал в Раде мэм о звонке бабушки в полицию
Дмитрий Разумков.
В Верховной Раде произошел казус между спикером Дмитрием Разумковым и нардепом от "Голоса" Ярославом Железняком.
Так, во время рассмотрения поправок к законопроекту о легализации игорного бизнеса, глава Рады не смог с первого раза услышать номер правки.
Далее приводим текст разговора между политиками:
Железняк: Я буду настаивать только на одной своей правке под номером сто шестьдесят девять. Она позволяет убрать игровые автоматы из трех- и четырехзвездочных отелей.
Разумков: Еще раз. Правку в подтверждение – номер?
Железняк: Сейчас мы голосуем мою правку сто шестьдесят девять. Чтобы убрать игровые автоматы с отелей.
Разумков: Сто восемьдесят девять?
Железняк: Сто шестьдесят девять!
Разумков: Сто шестьдесят пятая?
Железняк: Девять! Девять!
Разумков: Сто шестьдесят девятая? Ладно.
Отметим, что курьезный разговор между нардепами очень похож на известное смешное видео, в котором пенсионерка звонила в полицию, чтобы узнать время. Но во время общения старушка не могла расслышать точное время и полицейскому приходилось криком повторять одно и тоже несколько раз.
Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от партии "Слуга народа" Маргарита Шол на заседании Верховной Рады слушала песню про "корабельную сосну".