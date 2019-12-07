Переписывался с "проститутками": Разумков сказал, почему Яременко все еще в Раде

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко не ушел из Верховной Рады после скандала с секс-переписками, поскольку нет законодательной нормы, которая обязывает его это сделать.

Такое заявление в интервью Дмитрию Гордону в субботу, 7 декабря, сделал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Он дипломат с огромным опытом. Но произошло так, как произошло. Надо отдать должное, он написал заявление об уходе с поста главы комитета", – сказал глава парламента.

Разумков сказал, почему Яременко все еще в Раде

Гордон в свою очередь отметил, что Яременко повел себя "как болван" и должен был добровольно уйти. "Почему товарищи по партии не сказали: "Уходи, не позорь нас?" – спросил ведущий.

"Это индивидуальное решение. В законодательстве нет такой нормы. Лично я считаю, что императивный мандат – это правильная история", – ответил Разумков.

Гордон также отметил, что Елизавете Ясько, которую во фракции выдвинули на пост Яременко, однако не поддержали при голосовании, всего 29 лет и она может не выстоять перед "монстрами и асами международной политики".

"Это решение фракции. Она возглавляет делегацию в ПАРЕ. Она, видимо, показала нужные качества для этого", – заявил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 октября Яременко во время заседания Рады договаривался об интимной встрече за деньги с девушкой.

Через некоторое время скандальный нардеп Яременко отличился еще одной выходкой в сессионном зале Рады. Во время заседания он любовался девушками в приложении для знакомств Tinder.

Вскоре были опубликованы переписки Яременко с другими девушками.

Яременко написал заявление об уходе с поста главы комитета.

Рада провалила голосование за кандидатуру Ясько на должность главы комитета вместо Яременко.

Пранкер Джокер слил переписку "слуг" о голосовании за Ясько.

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