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7 декабря • обновлено в 20:26
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Переписывался с "проститутками": Разумков сказал, почему Яременко все еще в Раде

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко не ушел из Верховной Рады после скандала с секс-переписками, поскольку нет законодательной нормы, которая обязывает его это сделать.

Такое заявление в интервью Дмитрию Гордону в субботу, 7 декабря, сделал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Он дипломат с огромным опытом. Но произошло так, как произошло. Надо отдать должное, он написал заявление об уходе с поста главы комитета", – сказал глава парламента.

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Разумков сказал, почему Яременко все еще в Раде

Разумков сказал, почему Яременко все еще в Раде

Гордон в свою очередь отметил, что Яременко повел себя "как болван" и должен был добровольно уйти. "Почему товарищи по партии не сказали: "Уходи, не позорь нас?" – спросил ведущий.

"Это индивидуальное решение. В законодательстве нет такой нормы. Лично я считаю, что императивный мандат это правильная история", – ответил Разумков.

Гордон также отметил, что Елизавете Ясько, которую во фракции выдвинули на пост Яременко, однако не поддержали при голосовании, всего 29 лет и она может не выстоять перед "монстрами и асами международной политики".

"Это решение фракции. Она возглавляет делегацию в ПАРЕ. Она, видимо, показала нужные качества для этого", – заявил Разумков.

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Читайте все новости по теме "Секс-скандалы в Верховной Раде Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Секс-скандалы в Верховной Раде Украины Скандалы вокруг "Слуги народа"
Персоны
Богдан Яременко Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Партия Слуга народа
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