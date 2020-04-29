Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает процесс люстрации в Украине.
В интервью "РБК-Украине" спикер рассказал о своем "специфическом" отношении к люстрации.
"Мое отношение к люстрации достаточно специфическое: я ее не поддерживаю. Объясню почему. Под люстрацию попало много людей, которые были эффективны и которые объективно не были замазаны в каких-то громких скандалах. Есть ли за ними коррупционный шлейф? Не мне судить, этим должны заниматься правоохранительные органы. Например, у меня были знакомые, которые не производили впечатление злостных коррупционеров вселенского масштаба", – пояснил он.
Люстрация в Украине
Спикер парламента отметил, что в его понимании ответственность должна быть персональной.
"Если вы вор, если вы человек, который замешан в коррупции или каких-то еще более страшных деяниях, вас не увольнять надо – вас надо сажать. Этим должны заниматься правоохранительные органы, потом собранные материалы должны быть отправлены в суд, и справедливый суд должен принять решение в соответствии с законом", – сказал нардеп.
При этом Разумков добавил, что профессионалы с хорошей репутацией, которые "не нажили себе дворцов" и попали под люстрацию, могут быть полезными Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дмитрий Разумков рассказал, что на внеочередном заседании будут рассматривать кадровые вопросы.
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