Разумков рассказал, вынесут ли на референдум вопрос об "особом статусе" Донбасса

Политика 16:49, 11.06.2020

Законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум", внесенный в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским, вряд ли будет касаться вопросов целостности Украины, в частности предоставления оккупированному Донбассу "особого статуса".

Как сообщает "Укринформ", об этом заявил на брифинге в Мукачево глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Вопросы, которые будут нести с собой изменение территориальной целостности государства, вряд ли будут рассматриваться и тем более приниматься украинским народом", - отметил он.

Дмитрий Разумков

По словам Разумкова, Украина как государство очень много отдала за территорию, которая пока находится не под контролем украинской власти.

"Но ключевым здесь является "пока". И каждый на своем месте должен делать все, чтобы это "пока" становилось все короче", – добавил спикер.

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