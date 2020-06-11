Разумков рассказал, вынесут ли на референдум вопрос об "особом статусе" Донбасса
Законопроект "О народовластии через всеукраинский референдум", внесенный в Верховную Раду президентом Украины Владимиром Зеленским, вряд ли будет касаться вопросов целостности Украины, в частности предоставления оккупированному Донбассу "особого статуса".
Как сообщает "Укринформ", об этом заявил на брифинге в Мукачево глава Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Вопросы, которые будут нести с собой изменение территориальной целостности государства, вряд ли будут рассматриваться и тем более приниматься украинским народом", - отметил он.
По словам Разумкова, Украина как государство очень много отдала за территорию, которая пока находится не под контролем украинской власти.
"Но ключевым здесь является "пока". И каждый на своем месте должен делать все, чтобы это "пока" становилось все короче", – добавил спикер.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 мая Дмитрий Разумков заявлял, что законопроект о референдуме уже передан на рассмотрение Венецианской комиссии, после чего за него будет голосовать парламент.
9 июня президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О народовластия через всеукраинский референдум".
Представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук сообщал, что на всеукраинский референдум необходимо выносить вопросы, которые объединяют граждан, а не приводят к разногласиям в обществе.
По его словам, на референдум вынесут вопрос о формате переговоров с Россией.
Также народные депутаты от президентской фракции "Слуга народа" озвучили другие вопросы, которые парламент может вынести на общенациональный референдум.