Разумков рассказал, сколько нардепов болеют COVID-19

По состоянию на 31 августа коронавирусом болеют 23 народных депутатов Украины и еще семь работников аппарата Верховной Рады.

Об этом на заседании согласительного совета во вторник сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков. Ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в стенах ВРУ он назвал непростой.

"Я поддержал бы позицию, чтобы заслушать министра здравоохранения относительно развития ситуации с коронавирусом в Украине, прогнозов и подготовки учреждений медицинской сферы и образования. Даже в Верховной Раде есть 23 коллег, которые заболели или сейчас болеют. И 7 случаев в аппарате", – выразил обеспокоенность политик.

В связи с этим он призвал нардепов не игнорировать масочный режим в стенах парламента. По его словам, в Раде они везде должны носить защитную маску и снимать ее только во время выступлений с трибуны.

Спикер ВРУ отметил, что и парламентариям следует относиться к своему здоровью осмотрительнее, ведь, напомнил он, не позднее 15 сентября они должны представить в Раду проект бюджета страны на 2021 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук рассказала, сколько нардепов из их партии "выпали" из-за коронавируса.