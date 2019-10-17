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17 октября • обновлено в 23:54
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"Война" за места под балконом: Разумков рассказал, почему попадают в скандалы "слуги народа"

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков высказался по поводу неоднозначного поведения некоторых народных депутатов от "Слуги народа" на парламентских заседаниях.

В эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 17 октября, он заявил, что именно политики от президентской партии попадают в объективы фотографов, так как сидят на первых рядах зала.

"Под балконом очень много народных депутатов хотели бы сидеть, потому что туда не "добивают" камеры уважаемых журналистов. И за эти места очень часто идет "война" во время подготовительных групп... Это правда", – сказал он.

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"Мы не стали прятаться, наши коллеги сидят прямо под камерами", – добавил Разумков.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Скрин видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа политика
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