"Война" за места под балконом: Разумков рассказал, почему попадают в скандалы "слуги народа"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков высказался по поводу неоднозначного поведения некоторых народных депутатов от "Слуги народа" на парламентских заседаниях.

В эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 17 октября, он заявил, что именно политики от президентской партии попадают в объективы фотографов, так как сидят на первых рядах зала.

"Под балконом очень много народных депутатов хотели бы сидеть, потому что туда не "добивают" камеры уважаемых журналистов. И за эти места очень часто идет "война" во время подготовительных групп... Это правда", – сказал он.

"Мы не стали прятаться, наши коллеги сидят прямо под камерами", – добавил Разумков.

Дмитрий Разумков Скрин видео

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