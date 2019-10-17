"Война" за места под балконом: Разумков рассказал, почему попадают в скандалы "слуги народа"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков высказался по поводу неоднозначного поведения некоторых народных депутатов от "Слуги народа" на парламентских заседаниях.
В эфире политического ток-шоу "Право на владу" в четверг, 17 октября, он заявил, что именно политики от президентской партии попадают в объективы фотографов, так как сидят на первых рядах зала.
"Под балконом очень много народных депутатов хотели бы сидеть, потому что туда не "добивают" камеры уважаемых журналистов. И за эти места очень часто идет "война" во время подготовительных групп... Это правда", – сказал он.
"Мы не стали прятаться, наши коллеги сидят прямо под камерами", – добавил Разумков.
Дмитрий Разумков
Скрин видео
Как сообщал OBOZREVATEL:
Двух народных депутатов Верховной Рады Украины 9-го созыва заметили на заседании парламента с элитными аксессуарами — дорогими часами. В объектив журналистов попали 31-летний Артем Дубнов ("Слуга народа") и 46-летний Игорь Палица ("За будущее").
Внефракционный нардеп Василий Петевка пришел в Раду с часами, стоимость которых равна примерно 12 зарплатам парламентария.
Народный депутат от Полтавской области, член группы "За будущее" Юрий Шаповалов выбирал себе яхту для круиза прямо во время заседания в Верховной Раде. Стоимость элитной услуги составляла $12 тысяч.
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