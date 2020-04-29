Разумков рассказал о разногласиях в "Слуге народа" по назначению Саакашвили в Кабмин

Во фракции "Слуга народа" нет единого мнения относительно назначения бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили вице-премьер-министром по реформам.

Об этом в интервью "РБК-Украина" сказал глава Верховной рады, нардеп от "СН" Дмитрий Разумков. По его словам, уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, они будут видеть расстановку сил и то, как голосовать.

"Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, а кто-то более прагматично подходит к этому вопросу, основываясь на каких-то базовых вещах. В том числе, с которыми мы шли на выборы. Например, таких как больше новых лиц, ответственность за принятие решений", – сказал он.

Разумков и Саакашвили

Разумков подчеркнул, то во фракции "Слуга народа" нет представителей каких-либо политических сил, которые ранее были бы народными депутатами. Он отметил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах для Украины очень важно. Однако, по его мнению, и в команде "слуг" достаточно коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров.

"По состоянию на сегодня я не уверен, что буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство… Не присутствовал при обсуждении данной идеи, потому не знаю, кто именно ее предложил. Как у любой идеи, у нее есть свои плюсы и минусы. Каждый человек, каждый член команды видит чего-то больше, в том числе и в этом решении. Мне тяжело это комментировать", – сказал глава ВРУ.

Он добавил, что по поводу назначения Саакашвили было много комментариев в публичной плоскости, в частности, что отчасти эту инициативу поддерживают и в Кабмине. А также заявление самого экс-главы Одесской ОГА и со стороны Офиса президента, где отметили, что рассматривали такую возможность и такие дискуссии велись.

"Насколько они были глубокими и уникальными: может быть, рассматривался различный спектр применения тех знаний и того опыта, который есть у Саакашвили. Думаю, что они могут быть применены в другом направлении, если будет принято такое общее решение", – подытожил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский не приехал на встречу экс-главы Одесской ОГА, бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили с нардепами от "Слуги народа" в КВЦ "Парковый".

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