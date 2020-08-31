Разумков рассказал о новой тенденции в работе Рады

Четвертая сессия Верховной Рады 9-го созыва будет более политизированной в связи проведением местных выборов в Украине.

Также нардепы будут рассматривать Госбюджет на 2021 год. Об этом рассказал спикер парламента Дмитрий Разумков, передает УНН.

"Будет больше политики в этой сессии, ведь приближаются местные выборы. Все, что будет происходить в государстве, и в том числе в политическом органе ВРУ, также будет связано с местными выборами. Но я надеюсь, что конструктив будет более весомым для народных депутатов, чем рейтинги на местных выборах", – сообщил председатель Рады.

Разумков добавил, что законопроект до Госбюджете должен поступить в парламент до 15 сентября.

"ВРУ готова к этому полностью, и профильный комитет и все другие комитеты, которые будут приобщены к этому процессу, готовы работать, вносить предложения. На сегодня соответствующего законопроекта в ВРУ внесено не было", – отметил политик.

Также он добавил, что на сессию будут вынесены для рассмотрения социальные и экономические законопроекты.

Как писал OBOZREVATEL, 25 августа нардепы провели внеочередное заседание ВРУ, чтобы внести изменения в некоторые законы и среди прочего принять поправки в государственный бюджет на 2020 год. Так, Рада повысила минималку и объявила конкурс по Гербу Украины.

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