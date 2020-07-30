Разумков рассказал, как Зеленский изменился за год президентства

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский действительно изменился за год пребывания при власти.

Так он прокомментировал слова о том, что в окружении главы государства некоторые говорят, мол, гарант устал и разочаровался. Об этом спикер парламента рассказал в интервью "Фактам".

"Ну, все люди меняются, президент не исключение. Груз ответственности, который несет тот, кто пришел во власть, и осознание, что от твоих действий и решений иногда зависят и судьбы людей, и судьба страны, накладывает свой отпечаток", – подчеркнул он.

По его словам, все это сказывается на поведении, риторике, действиях, а также на видении всех, кто так или иначе причастен к принятию таких решений.

При этом глава ВРУ подчеркнул, что главное, чтобы это не отражалось на человеческих качествах той или иной личности.

"Власть сегодня у тебя есть, а завтра ее может не быть, а вот твои человеческие качества и моральные устои должны остаться и сейчас, когда ты у власти, и после того, когда ты уйдешь", – заявил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил большой прогресс в становлении президента Владимира Зеленского как государственного деятеля.