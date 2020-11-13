Разумков рассказал, как переносит COVID-19, и снова нарвался на троллинг Богдана
Больной коронавирусом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о своем самочувствии. Ему ответил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.
Как сообщил Разумков в Facebook, он продолжает работать, несмотря на болезнь.
"Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно. Надеюсь, вирус пройдет быстро и без осложнений", – написал спикер.
Он выразил уверенность, что народные депутаты вместе с вице-спикером Еленой Кондратюк сделают все, чтобы парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции.
В комментариях к посту Разумкова снова появился Богдан.
"Как так дома? С женой? Вы нарушаете протокол! Надо вместе с Русланом Стефанчуком лечь в "Феофанию", – пошутил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 ноября Разумков рассказал, что получил положительный результат теста на COVID-19.
К записи Разумкова о заражении Богдан оставил едкий комментарий: "У вас там что? Коронавирусное гнездо?"
12 ноября первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заболел коронавирусом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский иглава ОП Андрей Ермак заразились COVID-19. Оба госпитализированы в "Феофанию".