Разумков рассказал, как переносит COVID-19, и снова нарвался на троллинг Богдана

Мирослав Семенюк Политика 14:53, 13.11.2020 Обновлено: 15:18, 13.11.2020

Больной коронавирусом спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал о своем самочувствии. Ему ответил бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан.

Как сообщил Разумков в Facebook, он продолжает работать, несмотря на болезнь.

"Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно. Надеюсь, вирус пройдет быстро и без осложнений", – написал спикер.

Он выразил уверенность, что народные депутаты вместе с вице-спикером Еленой Кондратюк сделают все, чтобы парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции.

В комментариях к посту Разумкова снова появился Богдан.

"Как так дома? С женой? Вы нарушаете протокол! Надо вместе с Русланом Стефанчуком лечь в "Феофанию", – пошутил он.

Скрин Facebook
Скрин Facebook

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