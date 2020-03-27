Главная Новости
27 марта • обновлено в 21:29
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Разумков рассказал, будут ли менять состав Кабмина

1.1т
Читать материал на украинском

В Кабмине пока не заявляли о желании проводить какие-либо кадровые перестановки.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, депутатам пока не поступало никаких предложений от Кабмина относительно кадровых изменений.

"По состоянию на сегодня от правительства не поступало предложений по кадровым изменениям. Всегда могут быть люди, которые чем-то недовольны, но какой-то конкретики не было", – заявил он.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Отметим, что сегодня "Украинская правда", ссылаясь на собеседников в "Слуге народа", сообщила о намерении Кабмина уволить министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского. Заменить Емца якобы предлагают Максимом Степановым – главой Одесской ОГА 2017-2019 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин из-за коронавируса решил кардинально урезать госбюджет Украины.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Эксклюзив
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги