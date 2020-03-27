В Кабмине пока не заявляли о желании проводить какие-либо кадровые перестановки.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

По его словам, депутатам пока не поступало никаких предложений от Кабмина относительно кадровых изменений.

"По состоянию на сегодня от правительства не поступало предложений по кадровым изменениям. Всегда могут быть люди, которые чем-то недовольны, но какой-то конкретики не было", – заявил он.

Дмитрий Разумков

Отметим, что сегодня "Украинская правда", ссылаясь на собеседников в "Слуге народа", сообщила о намерении Кабмина уволить министра здравоохранения Илью Емца и министра финансов Игоря Уманского. Заменить Емца якобы предлагают Максимом Степановым – главой Одесской ОГА 2017-2019 годов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин из-за коронавируса решил кардинально урезать госбюджет Украины.

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