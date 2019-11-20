Разумков раскрыл суть конфликта с Богданом

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков состоит в жестких отношениях с руководителем Офиса президенте Андреем Богданом.

Об этом спикер парламента рассказал в интервью "Украинской правде", отметив, что часто дискуссирует с главой ОПУ.

"Разные бывают дискуссии. Бывают достаточно жесткие, и с Андреем Иосифовичем так же. Это нормальная жизненная и рабочая обстановка, я не вижу здесь больших проблем", – пояснил нардеп.

Разумков добавил, что несмотря на напряженные отношения с Богданом, постоянно с ним общается.

"Смотрите, как бы ни происходило в этой жизни, которые бы дискуссии между теми или иными политиками или чиновниками не имели место, вопросы государственные должны быть на первом плане. Мы достаточно регулярно общаемся с Андреем Иосифовичем", – сообщил спикер Рады.

Богдан и Разумков

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский и глава ВР Дмитрий Разумков оконфузились с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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