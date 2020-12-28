Разумков прояснил историю о "конфликте" с Зеленским из-за КСУ

Глава Верховной Рады (ВРУ) Дмитрий Разумков заверил, что ситуация вокруг Конституционного суда Украины (КСУ) не повлияла на его отношения с президентом Владимиром Зеленским.

По словам спикера украинского парламента, конфликта между ними нет. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Не понимаю, о каком конфликте (на линии Зеленский – Разумков. – Ред.) вы говорите. Если о ситуации с Конституционным судом, я думаю, что все заняли государственную позицию", – сказал глава ВРУ.

Разумков отметил, что в последний раз общался с президентом на прошлой неделе во время заседания фракции "Слуга народа".

"Нормальные рабочие отношения, как и раньше. Абсолютно нормальные", – охарактеризовал он отношения с главой государства.

Подробнее о конституционном кризисе в Украине, в частности, как Зеленский и Разумков поставили "слуг" перед сложным выбором – читайте в материале OBOZREVATEL.

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