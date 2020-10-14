Разумков прокомментировал идею Зеленского об опросе в день выборов

Карина Бондаренко Политика 15:20, 14.10.2020 Обновлено: 15:29, 14.10.2020

Дополнительных средств для проведения в день местных выборов опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, не предусмотрено.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня, насколько я помню... дополнительных средств для проведения каких-то опросов, не предусмотрено... Законов не было принято, которые бы позволяли проводить это именно Центральной избирательной комиссии. Проводить их на избирательных участках, из своего прошлого я помню, также вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательного участка", – сказал Разумков.

По его словам, государственный бюджет Украины и принятые изменения к нему не предусматривают средств на проведение опроса.

"Если мы говорим о средствах государственного бюджета и изменениях в госбюджет, такие вопросы не выносились. По состоянию на сегодня инициатив, которые бы были зарегистрированы в качестве изменений к главному бюджету нет, поэтому я думаю, что это будут какие-то другие пути решения вопросов для его финансирования. Какие? К сожалению, я ответить не могу", – отметил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский озвучил один из пяти вопросов, которые будут заданы на опросе во время проведения местных выборов 25 октября.

Комментировать
Политика

Смотрите также

Украина забила роскошный победный гол Испании в Лиге наций. Видео

Впервые в истории: Украина сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций

Зеленский: мы должны благодарить защитников каждый день, а не только 14 октября

В Украине проведут масштабный опрос: у Зеленского рассказали эксклюзивные детали

Порошенко – о Дне защитника: Украина – страна героев, которым мы обязаны независимостью