Разумков прокомментировал идею Зеленского об опросе в день выборов

Дополнительных средств для проведения в день местных выборов опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, не предусмотрено.

Об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, пишет "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на сегодня, насколько я помню... дополнительных средств для проведения каких-то опросов, не предусмотрено... Законов не было принято, которые бы позволяли проводить это именно Центральной избирательной комиссии. Проводить их на избирательных участках, из своего прошлого я помню, также вряд ли будет возможно. Это может происходить за пределами избирательного участка", – сказал Разумков.

По его словам, государственный бюджет Украины и принятые изменения к нему не предусматривают средств на проведение опроса.

"Если мы говорим о средствах государственного бюджета и изменениях в госбюджет, такие вопросы не выносились. По состоянию на сегодня инициатив, которые бы были зарегистрированы в качестве изменений к главному бюджету нет, поэтому я думаю, что это будут какие-то другие пути решения вопросов для его финансирования. Какие? К сожалению, я ответить не могу", – отметил Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Украины Владимир Зеленский озвучил один из пяти вопросов, которые будут заданы на опросе во время проведения местных выборов 25 октября.