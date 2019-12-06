Разумков признался в использовании "шифров" в Раде

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, используя разные фразы во время голосований в нардепов, выражает свою позицию по тому или иному законопроекту.

Так спикер ответил на вопрос журналистов о шифрах, которые Разумков использует в Раде. Есть, например, "прошу определиться и голосовать" и "прошу поддержать и голосовать". В первом варианте – депутаты могут не голосовать, во втором – точно нужно голосовать за, передает "Новое время".

"Я тоже человек, народный депутат, и я тоже могу выражать свою позицию", – заявил Разумков.

Разумков использует шифры в Раде ATR

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что у фракции "Слуга народа" есть "чатик", в котором нардепам говорят, за какой закон и как голосовать.

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