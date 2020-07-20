Разумков признался, готовит ли Рада выборы в ОРДЛО

На рассмотрении в Верховной Раде нет проектов законов о проведении выборов на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков на итоговой пресс-конференции в Киеве 20 июля. Его цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам председателя парламента, соответствующих законопроектов нет и относительно выборов в аннексированном Крыму. Но это информация на сегодняшний день.

"Насколько мне известно, по состоянию на сегодня таких законопроектов, которые бы регламентировали выборы на временно оккупированных территориях и Крыма, и Донбасса, пока что на рассмотрении Верховной Рады нет", – сказал Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что местные выборы во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей будут внеочередными.