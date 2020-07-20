Разумков признался, готовит ли Рада выборы в ОРДЛО

Марина Лисничук Политика 11:50, 20.07.2020 Обновлено: 12:19, 20.07.2020

На рассмотрении в Верховной Раде нет проектов законов о проведении выборов на временно оккупированных Россией территориях Донецкой и Луганской областей Украины.

Об этом заявил глава ВРУ Дмитрий Разумков на итоговой пресс-конференции в Киеве 20 июля. Его цитирует "Интерфакс-Украина".

По словам председателя парламента, соответствующих законопроектов нет и относительно выборов в аннексированном Крыму. Но это информация на сегодняшний день.

"Насколько мне известно, по состоянию на сегодня таких законопроектов, которые бы регламентировали выборы на временно оккупированных территориях и Крыма, и Донбасса, пока что на рассмотрении Верховной Рады нет", – сказал Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников заявил, что местные выборы во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей будут внеочередными.

Комментировать
Политика

Смотрите также

В Польше задержали экс-главу "Укравтодора" Славомира Новака

Россия будет выходить с Донбасса, бросая все, а Крым покинет с голодными бунтами, – Грымчак

Путин лично несет ответственность за пытки в Крыму, – Джемилев

Аппараты ИВЛ делают тяжелым больным еще хуже, – врач, который борется с COVID-19 в Ужгороде

7 чудес України: їдемо на Синевир