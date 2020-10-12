Разумков признался, что некоторые нардепы удивляют 'тупыми поступками'

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что некоторые поступки коллег по парламенту его "удивляют".

Так, в интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман на вопрос о том, поражает ли его "человеческая тупость" в поступках коллег, Разумков ответил: "Не то что поражает. Удивляет".

По словам спикера Рады некоторые из них могли бы войти в шорт-лист премии Дарвина.

"Знаете, есть премия Дарвина. Некоторым за нее можно было бы бороться, и я боюсь, что они могли бы войти в шорт-лист", – отметил Разумков.

Он также добавил, что неоднократно обращался к народным депутатам с призывом думать о том, что они говорят и делают потому что "на них смотрит вся страна".

"Есть поступки, которые и правда удивляют. Я не раз обращался к народным депутатам, в том числе и с трибуны: в первую очередь думать, что они делают и говорят, потому что на них смотрит вся страна. Почему в этом плане Верховной Раде гораздо тяжелее? Верховная Рада – наиболее открытый государственный орган. Самый открытый, который может быть. Плюс еще и наслоение политики. Разной политики, разных идеологий, разных видений, разных месседжей. Ни в Офисе президента, ни в Кабинете Министров нет такого количества камер, которое есть в Верховной Раде", – отметил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока не задумывался, будет ли в будущем баллотироваться в президенты Украины.