Разумков пришел в Раду в часах за 2 тысячи долларов. Фотофакт

Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова засняли в парламенте с часами, которые стоят более 2 тысяч долларов.

На дорогой аксессуар спикера ВР обратил внимание фотокорреспондент Богдан Бортаков. Он выложил соответствующее фото в Facebook.

Речь идет о люксовых швейцарских часах Zenith El Primero Chronometre. За сайте бренда указано, что модель, которую носит Разумков, стоит 2,1 тысячи долларов.

Facebook/Богдан Бортаков

Facebook/Богдан Бортаков

"Вопрос даже не в том, что это очень "бюджетно". Интересно, что не так с iwatch?", – написал Бортаков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова засняли с рюкзаком от люксового бренда Louis Vuitton стоимостью 2 тысячи евро.

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