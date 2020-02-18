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18 февраля • обновлено в 15:07
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Разумков пришел в Раду в часах за 2 тысячи долларов. Фотофакт

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Спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова засняли в парламенте с часами, которые стоят более 2 тысяч долларов.

На дорогой аксессуар спикера ВР обратил внимание фотокорреспондент Богдан Бортаков. Он выложил соответствующее фото в Facebook.

Речь идет о люксовых швейцарских часах Zenith El Primero Chronometre. За сайте бренда указано, что модель, которую носит Разумков, стоит 2,1 тысячи долларов.

Разумков пришел в Раду в часах за 2 тысячи долларов. Фотофакт

Facebook/Богдан Бортаков

Разумков пришел в Раду в часах за 2 тысячи долларов. Фотофакт

Facebook/Богдан Бортаков

"Вопрос даже не в том, что это очень "бюджетно". Интересно, что не так с iwatch?", – написал Бортаков.

Разумков пришел в Раду в часах за 2 тысячи долларов. Фотофакт

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее заместителя Офиса президента Украины Сергея Трофимова засняли с рюкзаком от люксового бренда Louis Vuitton стоимостью 2 тысячи евро.

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
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