Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

Разумков предложил оппозиции пост вице-спикера: пришел ответ

1.2т Читать материал на украинском

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предложил оппозиционным партиям выдвинуть кандидатов на должность вице-спикера Верховной Рады.

Такое заявление прозвучало в эфире телеканала "112 Украина". "Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определились, кто какую на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократично", – сказал он.

Разумков пояснил, что в случае если все четыре оппозиционные фракции выдвинут своих претендентов, не исключено, что по этим кандидатурам состоится голосование.

Новости
"Покушение на Зеленского": Разумков высказался о "слабой" охране президента

Виктор Медведчук и Дмитрий Разумков

Виктор Медведчук и Дмитрий Разумков

В то же время сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович со своей стороны заверил, что их фракция не будет выдвигать на должность вице-спикера своего лидера Виктора Медведчука.

"Этот вопрос я обсуждал с Виктором Медведчуком, и председатель политсовета нашей партии не займет кресло в президиуме Рады – он сосредоточится на партийной работе", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия озвучил шорт-лист кандидатур на должность премьер-министра.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Дмитрий Разумков Вадим Рабинович Виктор Медведчук
Место
Украина
Тег
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
5
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel