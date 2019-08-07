Разумков предложил оппозиции пост вице-спикера: пришел ответ

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предложил оппозиционным партиям выдвинуть кандидатов на должность вице-спикера Верховной Рады.

Такое заявление прозвучало в эфире телеканала "112 Украина". "Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определились, кто какую на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократично", – сказал он.

Разумков пояснил, что в случае если все четыре оппозиционные фракции выдвинут своих претендентов, не исключено, что по этим кандидатурам состоится голосование.

Виктор Медведчук и Дмитрий Разумков

В то же время сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович со своей стороны заверил, что их фракция не будет выдвигать на должность вице-спикера своего лидера Виктора Медведчука.

"Этот вопрос я обсуждал с Виктором Медведчуком, и председатель политсовета нашей партии не займет кресло в президиуме Рады – он сосредоточится на партийной работе", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия озвучил шорт-лист кандидатур на должность премьер-министра.

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