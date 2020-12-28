Разумков пожаловался на низкие зарплаты в Раде

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков считает нынешний уровень зарплат народных депутатов недостаточным. По его мнению, это порождает проблему коррупционных доплат "в конвертах".

Своим видением решения этого вопроса спикер поделился в интервью "Украинской правде". Политик убежден, что вместе с ростом выплат должна усиливаться и ответственность за незаконное обогащение.

"Сейчас моя зарплата как председателя Верховной Рады – я на руки получаю 38-42 тысячи. Достаточно ли этого для государственных служащих высокого уровня? Не знаю, не уверен. С другой стороны, прийти сегодня и сказать: "Давайте поднимем мне зарплату", когда в больницах люди получают 5, 3 тысячи, 6 тысяч... Ну, мне совесть не позволяет", – отметил глава украинского парламента.

Впрочем усиливать контроль со стороны антикоррупционных органов, настаивает он, нужно немедленно. Ведь только осознав, что за правонарушения обязательно придется отвечать перед законом, недобросовестные нардепы будут бояться взяточничества.

"Статья о незаконном обогащении – ее не сносил Конституционный суд, правда? И там есть и ограничение свободы, и уголовная ответственность, и потеря должности. Ну, это тоже серьезные аргументы для того, чтобы адекватный человек этого не делал, потому что можно получить реальный срок и отправиться в места не столь отдаленные. Если человек готов брать взятки и готов заниматься коррупцией, вы ему зарплату в миллион гривен поставьте", – отметил Разумков.

"Завтра придут и предложат плюшки, пончики, пирожки, дадут еще 20 000 гривен и он и на них поведется", – добавил он, отметив, что развитие коррупции смогут сдержать только реальные механизмы – например, заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, расходы на Верховную Раду в 2021 году вырастут на 500 млн грн. Кроме того, нардепов ожидает повышение зарплат (в связи с перерасчетом прожиточного минимума), а также выделение 237 тыс. грн на аренду жилья (для приезжих парламентариев).