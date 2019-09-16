Главная Новости
16 сентября • обновлено в 14:22
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Разумков пообещал новый Избирательный кодекс: названы сроки

393 Читать материал на украинском

Верховная Рада Украины примет новый Избирательный кодекс, предусматривающий пропорциональную систему и открытые списки, однако это случится нескоро.

Такое заявление сделал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина, подчеркнув, что документ требует серьезной и длительной работы.

"Скорее всего, будет новый вариант. Или доработанный прошлый, или новый вариант Избирательного кодекса. Потому что, с одной стороны, нужно сделать качественный документ, закон, по которому после этого можно будет проводить нормальные выборы в Украине. Но на это уйдет некоторое время. Поэтому сказать, что это будет скоро, – не совсем корректно", – отметил он.

Вместе с тем Разумков заверил, что в новой версии избирательного законодательства будет заложена пропорциональная система выборов народных депутатов.

Новости
"Слуга народа" распустила ЦИК по указке Зеленского

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

"Ракурс"

"Я думаю, что эта дискуссия своевременна. Потому что если ее откладывать, то будем и через пять лет с вами дискутировать относительно Избирательного кодекса. Следующие выборы начинаются, когда заканчиваются предыдущие. Поэтому заниматься подготовкой закона, который позволил бы проводить выборы, нужно заблаговременно", – пояснил председатель Верховной Рады Украины.

Однако подытоживая он попросил не забегать наперед, отвечая на вопрос о том, можно ли прогнозировать, что Верховная Рада до нового года примет соответствующий закон.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский наложил вето и вернул Верховной Раде Избирательный кодекс, предусматривающий пропорциональную избирательную систему. Его 11 июля принял парламент 8-го созыва. Зеленский также направил нардепам свои рекомендации к документу.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel