Разумков пообещал новый Избирательный кодекс: названы сроки

Верховная Рада Украины примет новый Избирательный кодекс, предусматривающий пропорциональную систему и открытые списки, однако это случится нескоро.

Такое заявление сделал спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина, подчеркнув, что документ требует серьезной и длительной работы.

"Скорее всего, будет новый вариант. Или доработанный прошлый, или новый вариант Избирательного кодекса. Потому что, с одной стороны, нужно сделать качественный документ, закон, по которому после этого можно будет проводить нормальные выборы в Украине. Но на это уйдет некоторое время. Поэтому сказать, что это будет скоро, – не совсем корректно", – отметил он.

Вместе с тем Разумков заверил, что в новой версии избирательного законодательства будет заложена пропорциональная система выборов народных депутатов.

Дмитрий Разумков "Ракурс"

"Я думаю, что эта дискуссия своевременна. Потому что если ее откладывать, то будем и через пять лет с вами дискутировать относительно Избирательного кодекса. Следующие выборы начинаются, когда заканчиваются предыдущие. Поэтому заниматься подготовкой закона, который позволил бы проводить выборы, нужно заблаговременно", – пояснил председатель Верховной Рады Украины.

Однако подытоживая он попросил не забегать наперед, отвечая на вопрос о том, можно ли прогнозировать, что Верховная Рада до нового года примет соответствующий закон.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский наложил вето и вернул Верховной Раде Избирательный кодекс, предусматривающий пропорциональную избирательную систему. Его 11 июля принял парламент 8-го созыва. Зеленский также направил нардепам свои рекомендации к документу.

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