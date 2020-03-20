Разумков пообещал не закрывать Раду на карантин из-за Шахова

Верховная Рада не будет закрываться на карантин, несмотря на заболевшего коронавирусом народного депутата Сергея Шахова.

Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" спикер парламента Дмитрий Разумков.

"Понимаю, что человек, который заразился коронавирусом, действительно будет находиться на самоизоляции, дай Бог ему здоровья, чтобы он быстрее вернулся в строй. На работу самого парламента, как институции, это не повлияет", – заверил он.

Сергей Шахов и Дмитрий Разумков

По словам Разумкова, Рада продолжает работу по разработке новых законопроектов в комитетах.

"Мы действительно перешли в режим работы в комитетах. Это не означает какой-то карантин, закрытие или переучет Верховной Рады, мы работаем в нормальном режиме, в таком, как работали раньше. Единственное – уменьшаем количество людей, которые собираются в одном помещении для того, чтобы сократить риски заражения", – добавил спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Народный депутат от группы "Довіра" Сергей Шахов заразился коронавирусом, вероятно, после поездки на курорт Куршевель (Франция).

После возвращения Шахов общался с представителями нового Кабинета министров.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что 17 марта персональная карточка зараженного коронавирусом Шахова была зарегистрирована для голосований и его коллеги занимались "кнопкодавством".

В ответ Шахов опубликовав скриншот с сайта парламента, где видно, что в тот день он не принимал участия в голосованиях.

Сотрудники Министерства здравоохранения прибыли в помещение Верховной Рады, чтобы провести все необходимые мероприятия.

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