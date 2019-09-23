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23 сентября • обновлено в 12:26
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Разумков подписал закон о создании Офиса генпрокурора: что дальше

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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 23 сентября подписал закон о создании Офиса генпрокурора.

Соответствующая информация указана на сайте парламента в законопроекте №1032 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Теперь документ направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

24 канал

Разумков подписал закон о создании Офиса генпрокурора: что дальше

Главными изменениями документа являются:

  • построение после проведения аттестации прокуроров новой структуры органов прокуратуры: Офис генерального прокурора, областные прокуратуры, окружные прокуратуры.

  • Генпрокурор получит право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры;

  • Ликвидация военных прокуратур, но при этом установление права генпрокурора в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

  • Уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 000 до 10 000 человек.

  • Преобразование Национальной академии прокуратуры Украины в Тренинговый центр прокуроров Украины.

  • Повышение базового должностного оклада прокурора с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Установление ограничения в размере 25% для максимального размера премии прокурора по итогам года.

  • Прокуроры, которые на день вступления в силу Закона занимают должности прокуроров в ГПУ, региональных прокуратурах, местных прокуратурах, военных прокуратурах могут быть переведены на должность прокурора в Офисе генерального прокурора, областных прокуратурах, окружных прокуратурах только в случае успешного прохождения ими аттестации.

  • Аттестация не распространяется на прокуроров САП. В случае неуспешного прохождения аттестации прокурор увольняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка детально объяснил суть и ключевые задания реформы.

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Персона
Александр Разуваев
Место
Украина
Тег
Офис генерального прокурора Украины
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