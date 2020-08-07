Разумков переехал в новый особняк под Киевом. Фото

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков переехал в особняк на окраине Киева в село Софиевская Борщаговка.

Ранее глава парламента проживал в доме в селе Здоровка Киевской области, пишет "Страна". Новый дом нардепа расположен на центральной улице с развитой инфраструктурой. Рядом находятся супермаркеты, спортзалы, салоны красоты и прочее.

"Раньше фасады были желтые, но полгода назад цвет обновили, да и крышу перестелили. Поставили будку для охраны тогда же, но дежурить там недавно стали. А на пару недель назад постелили "лежачих полицейских" возле его калитки, чтобы водители не гоняли мимо", – рассказали соседи Разумкова.

Дом Разумкова под Киевом (Страна)

Помимо дома для охраны, на столбах рядом с домом установили камеры видеонаблюдения.

Согласно документам, двухэтажный дом площадью 492 квадратных метра и стоил на момент покупки около 3 млн грн. Еще почти 650 тысяч гривен Разумков заплатил за 10 соток земли вокруг. Это домовладение он приобрел в 2016, когда еще не был политиком, пишет издание.

Дом Разумкова до и после ремонта (Страна)

Документы (Страна)

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер ВР Дмитрий Разумков рассказал, владеет ли его семья сетью ломбардов.