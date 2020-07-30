Разумков озвучил три условия выборов в ОРДЛО

Карина Бондаренко Политика 10:20, 30.07.2020

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что выборы на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей могут быть проведены только при определенных условиях.

По его словам, если есть хотя бы малейшая возможность провести выборы в ОРДЛО, это необходимо сделать, однако не для политического пиара, сообщили на сайте ВР.

"Совокупность демократии, возможности свободного волеизъявления и безопасности – это три главные позиции, без которых невозможно проведение любых выборов", – сказал Разумков.

Он подчеркнул, что выборы того не стоят, если жизнь и здоровье людей таким образом подвергается опасности.

Как писал OBOZREVATEL ранее, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что президент Владимир Зеленский действительно изменился за год пребывания при власти.

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