Разумков ответил, планирует ли баллотироваться в президенты Украины

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Политика
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  • По его словам, о будущей президентской избирательной кампании пока не думал

  • Спикер Верховой Рады отметил, что пока ему и так есть чем заниматься на своем посту

  • Он добавил, что в своей политической карьере идет «медленно, но уверенно»

Дмитрий Разумков заявил, что пока не думал об участии в президентских выборах

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока что не задумывался, будет ли в будущем баллотироваться в президенты Украины.

Как передает "Гордон", в интервью Алесе Бацман он признался, что ранее даже никогда не мог подумать о том, что возглавит парламент.

"Два года назад у меня и в мыслях не было, что я буду главой Верховной Рады. Да, я медленно, но уверенно шел по этой политической дорожке, но я не думал, что она настолько вертикально пойдет вверх. Поэтому загадывать, что будет через три, четыре, пять, девять лет, честно, считаю преждевременным", – сказал Разумков.

По его словам, сейчас он не готовится к президентской избирательной кампании, поскольку "у меня есть чем тут заняться". Разумков отметил, что каждый кандидат в президенты уверен, что он будет успешным руководителем страны.

"У тебя должен быть план, стратегия, у тебя должна быть команда, должны быть конкретно обозначенные цели и четкое понимание, как ты их будешь реализовывать. Потому что цель можно нарисовать космическую, но не знать, как это сделать", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Разумков, по его убеждению, является одним из четырех кандидатов, который может стать новым президентом государства.

УкраинаДмитрий Разумков