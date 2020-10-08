Разумков ответил, планирует ли баллотироваться в президенты Украины

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что пока что не задумывался, будет ли в будущем баллотироваться в президенты Украины.

Как передает "Гордон", в интервью Алесе Бацман он признался, что ранее даже никогда не мог подумать о том, что возглавит парламент.

"Два года назад у меня и в мыслях не было, что я буду главой Верховной Рады. Да, я медленно, но уверенно шел по этой политической дорожке, но я не думал, что она настолько вертикально пойдет вверх. Поэтому загадывать, что будет через три, четыре, пять, девять лет, честно, считаю преждевременным", – сказал Разумков.

По его словам, сейчас он не готовится к президентской избирательной кампании, поскольку "у меня есть чем тут заняться". Разумков отметил, что каждый кандидат в президенты уверен, что он будет успешным руководителем страны.

"У тебя должен быть план, стратегия, у тебя должна быть команда, должны быть конкретно обозначенные цели и четкое понимание, как ты их будешь реализовывать. Потому что цель можно нарисовать космическую, но не знать, как это сделать", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что Разумков, по его убеждению, является одним из четырех кандидатов, который может стать новым президентом государства.