Разумков ответил на скандал с зарплатами в конвертах в Раде

С людьми, кто якобы раздавал деньги народным депутатам из "Слуги народа", в парламенте нужно разобраться.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя скандал с исключенной из фракции Анной Скороход.

"Во-первых, надо понять, кто это делал. Во-вторых, я сторонник того, чтобы не в СМИ об этом говорить, а обратиться в НАБУ, правоохранительные органы и дать эту информацию. Это будет полезно и правильно", – пояснил он.

При этом он отметил, он не получал денег в Раде в "конвертах" и не знает таких нардепов.

"Я думаю, если бы были такие факты, они бы обратились в правоохранительные органы. Это так нужно сделать", – подчеркнул парламентарий.

Также Разумков сообщил, на своей должности получает около 40 тысяч гривен зарплаты.

"Она небольшая, учитывая те соблазны, которые могут появляться в народного депутата. И я думаю, что со временем надо будет менять это. Но для того, чтобы человек профессионально и эффективно работал, нужно делать две вещи: давать нормальную мотивацию – а это зарплата в том числе. А второе – контролировать, чтобы у человека не возникало соблазна залезть в бюджет, залезть в какие коррупционные схемы и т.д.", – пояснил спикер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Анна Скороход, которую на закрытом заседании фракции "Слуга народа" исключили из рядов партии, озвучила суммы, которые якобы получали нардепы политсилы за "хорошее поведение".

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