Разумков оценил возможность роспуска Рады и перестановок в Кабмине

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что в ближайшее время не стоит ожидать кардинальных перестановок в Кабинете министров, а ВР доработает до конца созыва.

Об этом он заявил в эфире NewsOne в субботу, 12 сентября. При этом он признал теоретическую возможность того,что произойдут ротации в экономическом блоке.

"Теоретически возможно (ротации в Кабмине – Ред.). Это может быть инициировано даже одним народным депутатом, а зал будет определяться: поддержать или отклонить это предложение", – сказал Разумков.

Спикер Рады заявил о напрасных ожиданиях кардинальных перестановок во всем Кабмине в ближайшее время.

"Не думаю, что мы в ближайшее время будем видеть глобальную ротацию в Кабинете министров. Коллеги выступали с критикой некоторых министров. С чем-то я могу быть согласен, с чем-то, я думаю, нет", – пояснил он.

Разумков также считает, что парламент ІХ созыва доработает до конца своей каденции. По его словам, на сегодняшний день нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва парламента.

"Если мы говорим о том, сколько проработает Верховная рада, то я думаю, что она проработает до конца своей каденции, как это и предусмотрено Конституцией", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что готов выполнить возможное решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

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