Разумков оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО
Верховная Рада не имеет возможности внести изменения в постановление о местных выборах в Украине, чтобы их можно было назначить на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Об этом в эфире телеканала ICTV заявил спикер парламента Дмитрий Разумков (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По его словам, вопрос о внесении изменений в уже принятое постановление на заседании фракции "Слуги народа" не обсуждался, в повестке дня ближайшей пленарной неделю он тоже не стоит.
"Внесение изменений в это постановление сегодня невозможно, поскольку в Украине местные выборы объявляются не позднее, чем за 90 дней до их проведения", – сказал Разумков.
Кроме того, добавил он, изменения в уже принятый документ могут поставить под сомнение всю избирательную кампанию.
Также Разумков отметил, что ВРУ сделает все возможное, чтобы голосование 25 октября в Украине прошли безопасно, несмотря на пандемию коронавируса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Верховная Рада Украины якобы должна проголосовать за изменения в закон о местных выборах на Донбассе, касающиеся части передачи границ в ОРДЛО.
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков выступил против внесения изменений в постановление о местных выборах, которые позволили бы провести выборы на территории ОРДЛО.