Разумков оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО

Верховная Рада не имеет возможности внести изменения в постановление о местных выборах в Украине, чтобы их можно было назначить на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил спикер парламента Дмитрий Разумков (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, вопрос о внесении изменений в уже принятое постановление на заседании фракции "Слуги народа" не обсуждался, в повестке дня ближайшей пленарной неделю он тоже не стоит.

"Внесение изменений в это постановление сегодня невозможно, поскольку в Украине местные выборы объявляются не позднее, чем за 90 дней до их проведения", – сказал Разумков.

Кроме того, добавил он, изменения в уже принятый документ могут поставить под сомнение всю избирательную кампанию.

Также Разумков отметил, что ВРУ сделает все возможное, чтобы голосование 25 октября в Украине прошли безопасно, несмотря на пандемию коронавируса.

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