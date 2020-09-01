Разумков оценил скандальные предложения Фокина и Кравчука по Донбассу

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заверил, что позиция парламента относительно будущего Донбасса не идет в разрез с национальными интересами государства.

Так политик отреагировал на скандальные предложения главы украинской делегации ТКГ в Минске Леонида Кравчука, а также его заместителя Витольда Фокина. Во время брифинга в кулуарах Верховной Рады Разумков отметил, что выборы в ОРДЛО могут проходить только по украинским законам.

"Письма Фокина не было, это не до конца правильно трактованный ответ. Было обращение в интервью его, где он говорил, что если Верховная Рада не примет каких-либо решений, то это будет означать, что она не заботится о мире и безопасности на территории государства. Я думаю, что Верховная Рада делала, делает и будет делать, доказывала, доказывает и будет доказывать, что работает в интересах украинского общества и государства и будет принимать решения, исключительно исходя из этих позиций", – заверил Разумков.

Также он выразил удовлетворение позицией председателя Офиса президента Андрея Ермака. По словам спикера, она абсолютно совпадает с позицией Верховной Рады и многих депутатов от разных политических сил.

"Я являюсь стопроцентным сторонником того, что выборы надо проводить при малейшей возможности, если это можно сделать, на всей территории государства. Но если это нельзя сделать, если это выборы будут без выборов, если это будет не по украинскому законодательству, если это будет не волеизъявление, а назначение, то это не выборы. Я думаю, что это вряд ли может состояться", – убежден Разумков.

Говоря об обращении Кравчука о необходимости проведения выборов в ОРДЛО уже этой осенью, председатель Верховной Рады также высказал мнение, что этот шаг не будет осуществлен.

"Согласно действующему законодательству, Верховная Рада не позднее, чем за 90 дней, объявляет выборы. Мы это сделали, соответствующее постановление было принято Верховной Радой. И сегодня внести в него изменения – это фактически создать коллизию, которую я лично не до конца понимаю, как надо будет исправлять. Ведь это может привести к тому, что под сомнение будет поставлена легитимность организации выборов на всей остальной территории нашего государства", – объяснил Разумков.

"Поэтому на сегодня таких инициатив от субъектов законодательной инициативы пока не поступало. И я не уверен, что они в ближайшее время появятся. А дальше посмотрим", – подытожил он.

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