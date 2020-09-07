Разумков оценил шансы роспуска Рады Зеленским

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков готов выполнить возможное решение президента Украины Владимира Зеленского о роспуске парламента.

Как заявил спикер в интервью "Українським новинам", если для роспуска Рады будут конституционные основания, то он, как и любой другой законопослушный гражданин, будет их выполнять.

"Но я уверен, что нарушать Конституцию также никто не будет, поэтому будем исходить из реалий. На сегодня, таких оснований нет. Появятся ли они завтра или через месяц, я, к сожалению, не могу Вам ответить. Или не появятся и новая каденция будет через 4 года. Посмотрим", – отметил Разумков.

По его словам, основания для досрочного прекращения полномочий парламента четко выписаны в Конституции.

"По состоянию на сегодня ни одно из них, на мой взгляд, не может быть применено к действующей Верховной Раде Украины. Коалиция есть, мы работаем более чем регулярно, правительство работает. Никаких оснований для досрочного прекращения полномочий я пока не вижу. Надеюсь, что они не появятся", – подчеркнул спикер.

Он добавил, что эффективность работы народных депутатов разная.

"Бывают дни, когда мы принимаем все очень быстро, качественно, оперативно, а бывают трудные дни. Это зависит и от законопроектов, которые выносятся в зал. По-разному бывает, жизнь изменчива, сегодня вам легче, завтра может быть настроение другое. Но вы понимаете, настроение не должно влиять на Конституцию и законы. Они для того и написаны, чтобы работать независимо от того, какое у вас настроение", – считает Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство в Верховной Раде за год работы в турборежиме приняло меньше законов, чем предшественники – нардепы 8-го созыва.