Разумков оценил кандидатуру Кравчука в ТКГ по Донбассу

Первый президент Украины Леонид Кравчук может оказаться полезным в переговорах, если возглавит украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске (Беларусь).

Об этом рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.

"Я убежден, что любые изменения должны идти на пользу нашего государства. Если мы говорим о Леониде Макаровиче, то это человек с большим опытом – он будет более чем полезен в этом процессе", – сказал председатель парламента.

Также политик поблагодарил предыдущего главу делегации Леонида Кучму за работу в ТКГ, отметив, что второй президент Украины приложил максимум усилий и делился своим опытом в рамках работы группы.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу может возглавить первый президент Украины Леонид Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук ответил на слова Владимира Зеленского о возможности возглавить украинскую делегацию в ТКГ.