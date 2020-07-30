Разумков оценил кандидатуру Кравчука в ТКГ по Донбассу
Дмитрий Разумков.
Первый президент Украины Леонид Кравчук может оказаться полезным в переговорах, если возглавит украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе в Минске (Беларусь).
Об этом рассказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Интерфакс-Украина.
"Я убежден, что любые изменения должны идти на пользу нашего государства. Если мы говорим о Леониде Макаровиче, то это человек с большим опытом – он будет более чем полезен в этом процессе", – сказал председатель парламента.
Также политик поблагодарил предыдущего главу делегации Леонида Кучму за работу в ТКГ, отметив, что второй президент Украины приложил максимум усилий и делился своим опытом в рамках работы группы.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинскую делегацию в ТКГ по Донбассу может возглавить первый президент Украины Леонид Кравчук.
Как сообщал OBOZREVATEL, Леонид Кравчук ответил на слова Владимира Зеленского о возможности возглавить украинскую делегацию в ТКГ.