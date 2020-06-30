Разумков отреагировал на скандал с “детьми низкого качества”
С вопросом об отставке Третьяковой к Разумкову пока не обратились.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает слова нардепа от "Слуги народа" и главы профильного комитета Галины Третьяковой о детях "низкого качества" у безработных.
Об этом он сам сказал на брифинге в Верховной Раде. И добавил, что "устал" повторять депутатам, чтобы они во время своих выступлений, во время общения с журналистами и просто с гражданами взвешенно подходили к своим словам.
"Галина Николаевна много правильных вещей делает и сейчас в комитете, но делить людей в украинском обществе на тех или иных, думаю, мягко говоря, не стоит. Уже не раз она озвучила свою позицию и принесла свои извинения", – сказал Разумков.
Он добавил, что пока к нему не обращались с вопросом об отставке Третьяковой с поста главы комитета по вопросам соцполитики.
"По состоянию на сегодня ко мне не обращались в письменном формате никто из депутатских фракций и групп. Такие инициативы ни от Галины Николаевны, ни от фракции Слуга народа не поступали", – отметил спикер парламента.
Ранее OBOZREVATEL писал
В сети всплыло скандальное видео председателя комитета ВР по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, в котором она заявила, что у людей, которые заводят детей ради социальных выплат, они рождаются "низкого качества".
Из-за этого постоянная комиссия Совета Федерации профсоюзов обратилась к Верховной Раде с требованием уволить Третьякову с должности за ее "антисоциальную и антигуманную позицию".
Известные блогеры резко отреагировали на заявление Третьяковой. От нее потребовали вернуть депутатский мандат. Скандал прокомментировали и во фракции "Слуга народа".
Позже Третьякова призналась: слова о том, что в маргинальных слоях населения рождаются дети "низкого качества", выбраны неудачно.
30 июня Галина Третьякова заявила, что не сложит депутатский мандат.