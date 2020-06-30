Разумков отреагировал на скандал с “детьми низкого качества”

С вопросом об отставке Третьяковой к Разумкову пока не обратились.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не поддерживает слова нардепа от "Слуги народа" и главы профильного комитета Галины Третьяковой о детях "низкого качества" у безработных.

Об этом он сам сказал на брифинге в Верховной Раде. И добавил, что "устал" повторять депутатам, чтобы они во время своих выступлений, во время общения с журналистами и просто с гражданами взвешенно подходили к своим словам.

"Галина Николаевна много правильных вещей делает и сейчас в комитете, но делить людей в украинском обществе на тех или иных, думаю, мягко говоря, не стоит. Уже не раз она озвучила свою позицию и принесла свои извинения", – сказал Разумков.

Он добавил, что пока к нему не обращались с вопросом об отставке Третьяковой с поста главы комитета по вопросам соцполитики.

"По состоянию на сегодня ко мне не обращались в письменном формате никто из депутатских фракций и групп. Такие инициативы ни от Галины Николаевны, ни от фракции Слуга народа не поступали", – отметил спикер парламента.

Ранее OBOZREVATEL писал