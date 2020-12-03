Разумков отчитал нардепов в Раде за фотозону. Видео

Алексей Титофф Политика 12:18, 3.12.2020 Обновлено: 12:51, 3.12.2020

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время заседания парламента сделал замечание народным депутатам, призвав их идти работать.

Инцидент произошел в четверг, 3 декабря, что было показано в эфире телеканала "Рада". Отметим, что во время заседания часть народных депутатов, среди которых были "слуги народа" Николай Тищенко, Александр Скичко и Юрий Корявченков, фотографировались с министром инфраструктуры Владиславом Криклием.

"Давайте оставим фотозону и пойдем работать! Министра Криклия это тоже касается", – сказал Разумков.

Также спикер пожелал министру "хорошего дня, удачи и новых свершений".

Отметим, что 3 декабря Рада запретила местным депутатам голосовать и провалили закон о школьных учебниках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети опубликовали курьезное фото народного депутата от "Слуги народа" Оксаны Дмитриевой, сделанное во время очередного заседания Верховной Рады.

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