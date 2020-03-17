Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков повздорил с нардепами после голосования за назначение Ирины Венедиктовой генеральным прокурором.

Он начал говорить о том, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, спешит. В этот момент кто-то из параламентариев перебил Разумкова и выкрикнул, что главе государства пора идти (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я думаю, что президент сам разберется, что ему делать. Спасибо!" – огрызнулся в ответ Разумков, заступаясь за Зеленского.

Дмитрий Разумков Скриншот видео

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