Разумков о скандальном "языковом законе": осенью он станет неактуальным

Скандальный проект закона нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского относительно языка обучения в школах потеряет свою актуальность для Верховной Рады уже осенью этого года.

Об этом во время брифинга заявил спикер парламента Дмитрий Разумков. Его цитирует "Украинская правда".

По его словам, "слуга" своим законопроектом №2362 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по обучению государственным языком в учебных заведениях" предлагает только переход русскоязычных школ к обучению на украинском языке.

"Законопроект связан только с одной нормой и само преподавание в школах с 1 сентября 2020 года. Я так понимаю, что тогда будет первое заседание четвертой сессии ВРУ 9-го созыва, и именно этот законопроект будет неактуальным", – пояснил глава ВРУ.

По убеждению Разумкова, в Украине есть только один государственный язык – украинский. Он подчеркнул, что менять это пока никто не собирается.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Верховной Радой в пятницу, 17 июля, произошли столкновения правоохранителей с участниками протеста против языкового законопроекта депутата от "Слуги народа" Максима Бужанского.