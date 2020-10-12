Разумков о люстрации: честных людей повыбрасывали на улицу

Мирослав Семенюк Политика 12:18, 12.10.2020 Обновлено: 12:43, 12.10.2020

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что никогда не был сторонником люстрации.

Как сказал он в интервью журналистке Алесе Бацман, объявление люстрации в 2014 году было неправильным шагом (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Люстрация для тех, кто был реально у кормушки, воровал, – для них это получилось в качестве индульгенции. Они взяли и ушли. А многие не ушли, нашли возможность остаться и дальше трудиться на благо своего кармана, а не на благо страны. Но они не понесли наказания за те деяния, которые ими были совершены", – отметил Разумков.

По его словам, очень большое количество людей, которые попали под люстрацию, были "нормальными, честными, качественными", и их заменить сегодня некем.

"Если мы говорим про чиновничий аппарат, это одно: за несколько лет можно научить… А что касается правоохранительных органов и многих других… Следака хорошего нужно готовить 10 лет, а их тоже повыбрасывали на улицу", – подчеркнул спикер.

Он добавил, что люстрация – это дискриминация по профессиональному признаку.

"Я приводил этот пример и вашим коллегам. Есть же хорошие журналисты, честные и порядочные, а есть те, кто позорит профессию. Так же как и народные депутаты, как в любой другой профессии. Это, к сожалению, правда жизни. Но это же не значит, что всех нужно под одну гребенку взять, вычистить, выгнать. А потом не знать, кого поставить на их место. Иногда на их место пришли те, кого точно не стоило привлекать. Они хуже, нежели те, что были до этого", – считает Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве юстиции подготовили законопроект об изменениях в закон "Об очистке власти" (о люстрации), который имеет целью сделать его "соответствующим европейским стандартам".

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