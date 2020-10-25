Разумков не принял участия в опросе Зеленского
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков проголосовал на местных выборах, однако не принял участие во всеукраинском опросе, который инициировал президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщает "Укринформ", председатель парламента не участвовал в опросе в связи с отсутствием волонтеров на избирательном участке № 800982 по улице Тургеневской 71 в Киеве.
"Нет, не отвечал на пять вопросов (Президента – Ред.). Как бы я ответил? Думаю, это же теоретически закрытый опрос, но будет практика – будем об этом говорить", – сказал Разумков.
Также нардеп отметил, что не будет намеренно искать волонтеров, чтобы ответить на пять вопросов от Зеленского.
"К сожалению, нет. Мне есть чем заняться. Я еще поработаю сегодня", – подчеркнул он.
Напомним, что в воскресенье, 25 октября, начался всеукраинский опрос, который инициировал президент Владимир Зеленский. Он проходит параллельно с голосованием на местных выборах.
Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе ответить на пять важных для общества вопросов.